’پاکستان میں جو محبت اور خلوص ملا ہمشہ یاد رہے گا‘: ایرانی صدر کی ایاز صادق سے گفتگو

اسپیکر قومی اسمبلی ایازصادق نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔
اس موقع پر رکنِ قومی اسمبلی سید نوید قمر بھی موجود تھے، ملاقات میں پاک ایران پارلیمانی تعاون، خطے کی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی گئی۔
اسپیکر قومی اسمبلی ایازصادق نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے دورۂ پاکستان کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا پاکستان اور ایران بھائی چارے، تاریخ وثقافت اور ہمسائیگی کے لازوال رشتوں میں بندھے ہیں، پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تاریخی برادرانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔
اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پاکستان ایران کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے، صدر پزشکیان کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے میں سنگِ میل ثابت ہو گا۔
اسپیکر قومی اسمبلی نے آپریشن ’بنیان مرصوص‘ پر ایران کی حمایت پر اظہارِ تشکر کیا، اور کہا کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ سطح کے رابطے علاقائی استحکام کے لیے خوش آئند ہیں، مشرقِ وسطیٰ میں پائیدار امن خطے کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔
اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، پاکستان مذاکرات کے ذریعے عالمی تنازعات کے حل کا حامی ہے، پاکستان کی پارلیمان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف متفقہ قرار داد منظور کی۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے عوام یک جان دو قالب کی مانند ہیں، ایران اور پاکستان کے درمیان ہونے والے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط خوش آئند ہیں۔
اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ پارلیمانی واقتصادی رابطوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔
اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو حل کیے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، غزہ اور کشمیر میں جاری انسانیت سوز مظالم کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔
انہوں نے کہا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم پر عالمی برادری کی خاموشی لمحۂ فکریہ ہے، پاکستان کی پارلیمان اور عوام فلسطینی اور کشمیری عوام کی غیرمتزلزل حمایت جاری رکھیں گے۔
ایرانی صدر نے پرتپاک استقبال اور میزبانی پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان میں جو محبت اور خلوص ملا ہمشہ یاد رہے گا، پاکستان نے مشکل وقت میں ساتھ دے کر اخوت کی بہترین مثال قائم کی، پاکستان کے واضح مؤقف نے ایرانی قوم کے دل جیت لیے ہیں۔
ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اسرائیلی جارحیت کے دوران پاکستان کی حمایت پر اظہارِ تشکر کیا اور کہا کہ ایران پاکستان کی حمایت کو کبھی فراموش نہیں کرے گا، ایران اور پاکستان کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔