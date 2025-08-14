 
غزہ پر اسرائیلی حملے جاری: مزید 100 فلسطینی شہید

بین الاقوامی خبریں
14 اگست ، 2025
غزہ پر اسرائیل کی جانب سے پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔

غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 100 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 92 فلسطینی شہید ہوئے جن میں تین بچے بھی شامل ہیں جبکہ 8 فلسطینی بھوک کی شدت سے انتقال کر گئے ہیں۔

غزہ میں اب تک بھوک کی شدت سے 106 بچوں سمیت 235 فلسطینی انتقال کر چکے ہیں۔

اسرائیلی فورسز غزہ سٹی میں جارحانہ پیش قدمی کر رہی ہیں: حماس عہدیدار اسماعیل الثوابۃ

فلسطینی حمایتی گروپ حماس کے عہدیدار اسماعیل الثوابۃ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فورسز غزہ سٹی میں ’جارحانہ‘ پیش قدمی کر رہی ہیں۔

فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوامِ متحدہ کے ادارے انروا کا کہنا ہے اسرائیلی حکام اب بھی اہم امداد بشمول خوراک، ادویات، پناہ گاہوں کے سامان اور حفظان صحت کے سامان کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔

اقوامِ متحدہ کے ماہرین نے کہا ہے کہ غزہ کے نظامِ صحت کی منظم تباہی، ہیلتھ ورکرز کی ہلاکتوں اور جبری بھوک کے ذریعے اسرائیل غزہ میں طبی قتلِ عام کر رہا ہے۔

