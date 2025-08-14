بلاول بھٹو کو اعلیٰ سول اعزاز دینے کا فیصلہ

پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اعلیٰ سول اعزاز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اور اُن کے ساتھ وفد کو آج سب سے بڑا سویلین اعزاز دیا جائے گا۔
اس سے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی فورمز پر پاکستان کا مؤقف اجاگر کرنے پر بلاول کو اعلیٰ ترین سول اعزاز دیاجا ئے گا۔
یاد رہے کہ بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت پر عالمی برادری کو پاکستان کے مؤقف سے آگاہ کیا تھا۔
انہوں نے یورپی پارلیمنٹ میں پاکستان کا امن کا بیانیہ پیش کیا تھا۔
یاد رہے کہ بھارت کے خلاف جنگ کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی تھی جس کا مقصد عالمی سطح پر پاکستان کے مؤقف کو بھرپور انداز میں پیش کرنا تھا۔