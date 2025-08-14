راولپنڈی: چہلم کا سیکیورٹی پلان جاری، 4 ہزار اہلکار فرائض انجام دینگے

شہدائے کربلا کے چہلم کے حوالے سے راولپنڈی پولیس نے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا۔
سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی کے مطابق 4 ہزار سے زائد افسران اور اہلکار چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے فرائض انجام دیں گے۔
انہوں نے بتایا کہ راولپنڈی میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے 200 اہلکار فرائض انجام دیں گے، جلوس کے انٹری پوائنٹس پر واک تھرو گیٹ نصب کیے جائیں گے۔
سی پی او راولپنڈی کے مطابق سیف سٹی کیمروں سےجلوسوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی، حکومت کی جاری کردہ ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ جلوس کے روٹ پر گلیوں، سڑکوں کو سیل کیا جائے گا اور چھتوں پر اسنائپر تعینات کیے جائیں گے۔