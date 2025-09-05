ملتان: شیرشاہ بند پر پانی کا دباؤ اور بہاؤ انتہائی بلند سطح پر برقرار

ملتان میں شیر شاہ بند پر پانی کا دباؤ اور بہاو انتہائی بلند سطح پر برقرار ہے، 24 گھنٹے سے پانی 394 فُٹ کی انتہائی سطح پر موجود ہے۔
شیر شاہ بند سے ملحقہ درجنوں بستیاں مکمل طور پر ڈوب چکی ہیں جبکہ شجاع آباد کینال میں بھی پانی کی انتہائی بلند سطح برقرار ہے۔
محکمہ انہار کے مطابق پانی کی انتہائی بلند سطح کا مسلسل برقرار رہنا خطرناک ہے اور متاثرین کے گھر گرنے کے خدشات ہیں۔
ادھر شیر شاہ ٹول پلازا کی سڑک پر سیلابی پانی آگیا جس کے سبب ملتان مظفرگڑھ روڈ کی ایک سائیڈ بند کردی گئی ہے۔ پانی روکنے کے لیے پتھر اور مٹی سے عارضی رکاوٹ بھی قائم کی گئی ہے۔
ڈپٹی کمشنر ملتان کے مطابق بستی گاگراں کے زمیندارہ بند کے علاوہ کوئی بند ٹوٹنے کی اطلاع نہیں ملی جبکہ ہیڈ محمد والا روڈ اور شیر شاہ بند کو توڑنے کا ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔
موجودہ صورتحال کے باعث شہریوں کے سیلابی پانی سے انخلاء کا سلسلہ بھی مزید تیز کردیا گیا ہے۔
دوسری جانب پی ڈی ایم اے پنجاب نے مون سون بارشوں کے دسویں اسپیل کا الرٹ بھی جاری کردیا ہے۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق کل سے 9 ستمبر تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارشوں کی پیشگوئی ہے۔