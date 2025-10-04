بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ سندھیا شنتارام چل بسیں

بالی ووڈ کی سینئر اداکارہ اور معروف فلم ساز وی شنتارام کی اہلیہ سندھیا شنتارام چل بسیں، ان کی عمر 94 برس تھی۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے ایوارڈ یافتہ فنکارہ نے ہندی اور مراٹھی سنیما کی دنیا میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔
مہاراشٹر کے وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی و ثقافتی امور آشیش شیلار نے انسٹاگرام پر سندھیا شنتارام کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور لکھا ہے کہ:
’فلم ’پنجرہ‘ کی مشہور اداکارہ سندھیا شنتارام جی کی موت کی خبر انتہائی دُکھ بھری ہے، مراٹھی اور ہندی فلم انڈسٹری میں انہوں نے اپنی بے مثال اداکاری کی صلاحیت اور رقص کے کمال سے ناظرین کے دلوں پر ایک الگ چھاپ چھوڑی۔‘
سندھیا شنتارام نے ’جھنک جھنک پائل باجے‘، ’دو آنکھیں بارہ ہاتھ‘ اور خاص طور پر ’پنجرہ‘ میں ناقابلِ فراموش کردار ادا کیا۔