یوزویندر چاہل سے متعلق گفتگو، دھناشری کی آنکھوں میں آنسو آگئے

04 اکتوبر ، 2025
سابقہ شوہر اور بھارتی کرکٹر یوزویندر چاہل سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ڈانسر دھناشری ورما کی آنکھو ں میں آنسو آگئے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق دھنا شری ورما نے شو رائز اینڈ فال میں اپنی شادی پر کھل کر بات کی اور بتایا کہ شادی محبت کے ساتھ ارینج بھی تھی۔

یوزویندر چاہل کو دوسرے ماہ ہی دھوکا دیتے پکڑ لیا تھا، دھناشری کا انکشاف

بھارتی ڈانسر دھنا شری ورما نے انکشاف کیا ہے کہ میں نے شادی کے دوسرے مہینے ہی یوزویندر چاہل کو دھوکا دیتے پکڑ لیا تھا۔

انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد یوزویندر چاہل کے رویے میں تبدیلیاں آئیں، میں نے بہت مواقع دیے مگر آخر میں رشتہ ختم کرنا پڑگیا۔

بھارتی ڈانسر نے اس موقع پر انکشاف کیا کہ وہ علیحدگی اور تمام دکھوں کے باوجود آج بھی سابقہ شوہر کی بھلائی کےلیے دعا گو ہوں، میں اُن کی ہمیشہ فکر کروں گی۔

وہ پہلے ہی اس شو پر اپنے بھارتی کرکٹر کی بے وفائی کا تذکرہ کرچکی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے سابقہ شوہر کی بے وفائی کا علم شادی کے چند ماہ بعد ہی ہوگیا تھا۔

یوزویندر چاہل، دھناشری ورما طلاق کی اصل وجہ سامنے آگئی

بھارتی میڈیا کرکٹر یوزویندر چاہل اور ڈانسر دھن شری ورما کی طلاق کی اصل وجہ سامنے لے آیا۔

انہوں نے مزید کہا تھا کہ تمام واقعات کے باوجود میں نے اپنے دل میں یوزویندر چاہل کے لیے نرمی ہی رکھی اور اُس کی خیریت کے فکر مند رہی۔

جوڑے کی 2020 میں شادی ہوئی اور 2025 میں باہمی رضا مندی سے علیحدہ ہوگئے، جس کے بعد چاہل کو آر جے ماہ وش کے ساتھ دیکھا گیا، جسے دونوں نے دوستی قرار دیا ہے۔

