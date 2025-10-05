 
لندن: ’میں نسل کشی کی مخالفت اور فلسطین ایکشن کی حمایت کرتا ہوں‘ کے نعرے لگانے والے سیکڑوں افراد گرفتار

05 اکتوبر ، 2025
—تصویر بشکریہ غیر ملکی میڈیا
لندن میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کیخلاف احتجاج کرنے والے سیکڑوں افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق لندن کے معروف ٹریفگلر اسکوائر پر غزہ میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی نسل کشی کے خلاف دھرنے پر پولیس نے دھاوا بول کر سیکڑوں افراد کو حراست میں لے لیا۔

مظاہرے میں یہودی، عیسائی، مسلمان اور سکھ افراد شامل تھے جو غزہ میں ہونے والی نسل کشی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق لندن میں ریلی نکالی گئی جس میں فلسطینیوں کا قتلِ عام روکنے کا مطالبہ کیا گیا، اس موقع پر پولیس نے ساڑھے چار سو مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔

مظاہرین نے ’میں نسل کشی کی مخالفت اور فلسطین ایکشن کی حمایت کرتا ہوں‘ کے نعروں کے بینرز اور پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔

لندن پولیس نے 492 افراد کو حراست میں لینے کی تصدیق کی ہے۔

