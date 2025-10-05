 
غزہ میں جنگ بندی، قتل عام روکنے کا اچھا موقع ہے: اقوام متحدہ

05 اکتوبر ، 2025
انسانی حقوق کے کمشنر وولکر ترک—فائل فوٹو
اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے کمشنر نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور قتلِ عام کا رکنا ایک اچھا موقع ہے۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے کمشنر وولکر ترک نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اقدام غزہ میں خون خرابہ روکنے کے اعتبار سے بہت اچھا  ہے۔

اسرائیل کا لبنان پر حملہ جنگی جرائم ہوسکتا ہے، اقوام متحدہ

وولکر ترک نے سلامتی کونسل میں ایک بیان میں کہا کہ شہریوں پر تشدد کے ذریعے دہشت پھیلاناجنگی جرم ہے۔

وولکر ترک نے امید کا اظہار کیا ہے کہ امن معاہدہ اپنا تسلسل برقرار رکھے گا اور اس موقع پر  ایک دوسرے سے دشمنی کی سوچ کا مستقل خاتمہ ہوگا۔

انہوں نے معاملے سے جڑے با اثر فریقوں پر زور دیا کہ وہ نیک نیتی سے آگے بڑھیں اور غزہ کی پٹی میں بنیادی امداد فراہم کرنے اور اسرائیلی یرغمالیوں اور اسرائیل میں قید فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کریں۔

