پنجاب حکومت سے مناظرے کیلئے تیار ہوں: میئر کراچی

میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت سے مناظرے کے لیے تیار ہوں۔
سفاری پارک میں میڈیا سے گفتگو میں مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ لگتا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے پنجاب حکومت دباؤ میں ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو گُل دستہ بھجوانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اطمینان رکھیں مشکلات آتی رہتی ہیں۔
میئر کراچی نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ سیاسی ٹمپریچر کم رہے، پنجاب حکومت بیان بازی کے بجائے سیلاب متاثرین کی مدد کرے۔
اُن کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کے مزے ہیں، ان کو مشکل وقت بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اب جب مشکل وقت آیا ہے تو اطمینان کریں اور ہمت سے کام لیں۔
مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بعد معاشی استحکام آ رہا ہے، ہم اسے خراب کرنا نہیں چاہتے، بیان بازی غیر مناسب ہے، پیپلز پارٹی نے کوئی بیان بازی نہیں کی۔
انہوں نے کہا کہ این آئی سی وی ڈی اور ایس یو ٹی میں بڑی تعداد میں پنجاب سے لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں، اس وقت پنجاب کے کسانوں کو پریشانی لاحق ہے۔
میئر کراچی نے کہا کہ آج سفاری پاک میں پاکستان کے سب سے بڑے ٹرمپولین پارک کا افتتاح کیا ہے، جس کی فیس عوام کی پہنچ میں ہے۔
اُن کا کہنا ہے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ شہر کے تفریحی مقامات پر توجہ دے رہے ہیں، بہترین سہولتیں مستقبل کے معماروں کو سفاری پارک میں دے رہے ہیں۔
مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ پچھلے 2 سال میں جو کام کیے ان کے نتائج سامنے ہیں، کراچی کے 2 مقامات پر مزید ٹریمپولین پارکس ہیں، جن کے ریٹ میں اور یہاں کے ریٹ میں فرق ہے۔
انہوں نے کہا کہ ماضی میں سفاری پارک ویران ہو چکا تھا یہاں کوئی سہولت نہیں تھی، سینکڑوں فیملیز اب چھٹی کے دن یہاں نظر آتی ہیں، ہماری نیت تھی جب ہمیں موقع ملے گا تو ہم شہر کے پارک اپ گریڈ کریں گے۔
میئر کراچی نے کہا کہ ہم سیاست سیاست روز کھیلتے ہیں، ہمارے شہر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت کام پر یقین رکھتی ہے، شہر میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے سے متعلق اقدامات اٹھا رہے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ آج شہر کی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، ہمارے کاموں پر مخالفین عدالت بھی چلے جاتے ہیں، کراچی کے بچوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔
مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ یہ سہولتیں ہمارے پارٹی کے منشور کا حصہ ہیں، کچھ کام سست روی کا شکار ہیں ہم جانتے ہیں، چاہتے ہیں پارکوں میں نشہ آور افراد نہ بیٹھیں، نہ شادی بیاہ کی تقریب ہوں۔