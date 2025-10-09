 
پوری قوم بھارت کے ہر جارحانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دے گی: لیاقت بلوچ

اعظم ملک
09 اکتوبر ، 2025
— فائل فوٹو
نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ پوری قوم بھارت کے ہر جارحانہ اقدام کا منہ توڑ جواب دے گی۔

لیاقت بلوچ نے اپنے بیان میں کہا کہ انڈیا کے معمول کے اقدام کا مقابلہ غیر معمولی اندرونی استحکام سے دیا جائے۔

حکومت مافیاز کی سرپرست بن گئی ہے: لیاقت بلوچ

لیاقت بلوچ نے کہا کہ حکومت کا سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے

 اُنہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی صوبائی حکومتیں نظر انداز کر رہی ہے، پی ٹی آئی نے مقبولیت کا قلعہ کے پی خود کمزور کرلیا ہے۔

نائب امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کی گندم خریداری پالیسی پر کاشتکار مطمئن نہیں ہیں۔

اُنہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ میں صحافیوں کی ٹارگٹ کلنگ سندھ حکومت جوابدہ ہے۔

