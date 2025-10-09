دبئی: دنیا کا سب سے قیمتی لباس تیار، قیمت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے

دبئی کے سُنار نے سونے سے دنیا کا سب سے قیمتی لباس تیار کرکے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 21 قیراط سونے سے تیار کردہ اس لباس کی تیاری میں 1 ہزار 270 گرام سے زائد (44.8 اونز) سونا استعمال ہوا ہے۔
اس لباس میں ایک تاج اور بالیاں بھی شامل ہیں، اس لباس کی تیاری میں سونے کے علاوہ مختلف قیمتی پتھروں کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اس مکمل لباس کُل وزن 10 ہزار گرام سے زائد (355.6 اونز) ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق اس مکمل لباس کی قیمت 1 ملین ڈالرز سے زائد ہے۔
امریکی ریاست کنیکٹیکٹ میں تین ماہ قبل ایک فارم سے بھاگنے والی 3 بکریاں سیلبریٹی بن گئیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ تین بکریاں جولائی میں فارم سے بھاگ گئی تھیں اور اُس وقت سے اب تک انہیں انٹر اسٹیٹ 95 کے قریب نجی اور سرکاری زمینوں پر چرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔