اسحاق ڈار سے یورپی خارجہ امور چیف کا ٹیلیفونک رابطہ

یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کالس نے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کر کے ان سے گفتگو کی اور ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف واضح طور پر ای یو کی جانب سے مذمت کی۔
اس حوالے سے برسلز سے جاری کردہ پیغام میں کایا کالس نے نے کہا کہ میں نے پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کو فون کیا کہ دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کی واضح مذمت کی جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ جھڑپیں دونوں طرف سے جانیں لے رہی ہیں اور خطے کو نئے عدم استحکام کی طرف دھکیلے جانے کا خطرہ ہے۔
انہوں نے مزید پیغام دیا کہ یہ ضروری ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے اور تمام فریقین تناؤ کم کریں۔
پاکستان اور بنگلادیش تعلقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے، دونوں ممالک میں دوطرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل عبور ہوا ہے۔ اس حوالے سے ڈھاکا میں 20 سال بعد پاک بنگلادیش نواں جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس ہوا۔
ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشن کی ایڈیشنل ڈائریکٹر پروفیسر رفیعہ ملاح نے کہا ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ اور سیکریٹری تعلیم زاہد علی عباسی نے سختی سے احکامات جاری کیے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں آئی درخواست 2025 1592 میں مورخہ 9 اکتوبر کے جاری کیے گئے فیصلے کی روشنی میں تمام نجی تعلیمی ادارں کی دس فیصد فری شپ کی فراہمی کے ریکارڈ کا مکمل آڈٹ کیا جائے۔
