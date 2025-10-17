 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

اسحاق ڈار سے یورپی خارجہ امور چیف کا ٹیلیفونک رابطہ

حافظ انیب راشد
تازہ ترین
قومی خبریں
17 اکتوبر ، 2025
اسحاق ڈار سے یورپی خارجہ امور چیف کا ٹیلیفونک رابطہ

یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ کایا کالس نے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فون کر کے ان سے گفتگو کی اور ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف واضح طور پر ای یو کی جانب سے مذمت کی۔

اس حوالے سے برسلز سے جاری کردہ پیغام میں کایا کالس نے نے کہا کہ میں نے پاکستان کے وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کو فون کیا کہ دہشت گردی کی تمام کارروائیوں کی واضح مذمت کی جائے۔

انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے ساتھ جھڑپیں دونوں طرف سے جانیں لے رہی ہیں اور خطے کو نئے عدم استحکام کی طرف دھکیلے جانے کا خطرہ ہے۔

انہوں نے مزید پیغام دیا کہ یہ ضروری ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کی جائے اور تمام فریقین تناؤ کم کریں۔

قومی خبریں سے مزید
برطانیہ و یورپ سے مزید