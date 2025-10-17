نامعلوم افراد کی فائرنگ، ایس ایچ او خاران شہید

بلوچستان کے شہر خاران میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایس ایچ او خاران محمد قاسم شہید ہوگئے۔
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ خاران میں کوئٹہ روڈ پر اسپتال کے سامنے ایس ایچ او خاران سٹی محمد قاسم ناکہ لگا کر گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے کہ موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے ایس ایچ او خاران سٹی محمد قاسم پر فائرنگ کر دی۔
فائرنگ سے ایس ایچ او موقع پر شہید ہو گئے، تاہم دیگر پولیس اہلکار محفوظ رہے، جبکہ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔
مقتول ایس ایچ او کی میت سول اسپتال خاران منتقل کر دی گئی ہے، پولیس اور ایف سی نے شہر کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔
پاکستان اور بنگلادیش تعلقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے، دونوں ممالک میں دوطرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل عبور ہوا ہے۔ اس حوالے سے ڈھاکا میں 20 سال بعد پاک بنگلادیش نواں جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس ہوا۔
ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشن کی ایڈیشنل ڈائریکٹر پروفیسر رفیعہ ملاح نے کہا ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ اور سیکریٹری تعلیم زاہد علی عباسی نے سختی سے احکامات جاری کیے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں آئی درخواست 2025 1592 میں مورخہ 9 اکتوبر کے جاری کیے گئے فیصلے کی روشنی میں تمام نجی تعلیمی ادارں کی دس فیصد فری شپ کی فراہمی کے ریکارڈ کا مکمل آڈٹ کیا جائے۔