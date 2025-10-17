بھارت: ریلوے اسٹیشن پر جھگڑے میں ڈسٹ بِن ہتھیار بن گئے

بھارتی دارالحکومت دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کا کیٹرنگ اسٹاف آپس میں لڑ پڑا، جس میں ایک دوسرے کو مارنے کیلئے پلیٹ فارم پر رکھے ڈسٹ بِن استعمال کیے گئے۔
ریلوے اسٹیشن پر جھگڑے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہے، 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پلیٹ فارم نمبر 7 پر نصف درجن سے زائد افراد ایک دوسرے پر ڈسٹ بِن پھینک رہے ہیں، بیلٹ گھما رہے ہیں اور مکوں کی بارش کر رہے ہیں، جبکہ چند افراد بیچ بچاؤ کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔
دہلی پولیس کے مطابق جھگڑا ٹرین کے پینٹری اسسٹنٹس کے درمیان پانی کے ڈبے رکھنے پر زبانی تکرار سے شروع ہوا۔ مسئلہ ٹرین کے اندر پانی کا ڈبہ رکھنے پر تھا۔ بحث مباحثے نے جلد ہی ہاتھا پائی کی شکل اختیار کر لی۔
پولیس کے مطابق ویڈیو سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے علم میں آئی۔ بعد ازاں ریلوے ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔