پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے میں ملا جلا رجحان رہا

پاکستان اسٹاک ایکسچینج (پی ایس ایکس) میں کاروباری ہفتے کے دوران ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس ایک ہفتے کے دوران 708 پوائنٹس کے اضافے کے بعد ایک لاکھ 63 ہزار 806 پوائنٹس پر بند ہوا۔
کاروباری ہفتے کے دوران ہنڈریڈ انڈیکس 9883 پوائنٹس کے بینڈ میں بھی رہا۔
ہنڈریڈ انڈیکس کی ہفتہ وار بلند ترین سطح ایک لاکھ 67 ہزار 561 جبکہ کم ترین سطح ایک لاکھ 57 ہزار 678 رہی۔
بازارِ حصص میں ایک ہفتے کے دوران 9.13 ارب شیئرز کے سودے ہوئے، شیئرز بازار کے ہفتہ وار کاروبار کی مالیت 277.87 ارب روپے رہی جبکہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن ایک ہفتے میں 57 ارب روپے اضافے سے 18968 ارب روپے ہو گئی ہے۔
وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے ماہانہ معاشی آوٹ لک رپورٹ جاری کر دی گئی۔ اسلام آباد سے جاری رپورٹ کے مطابق معیشت بحالی کے راستے پر گامزن ہے، معاشی سرگرمیاں مستحکم رہیں، آئی ایم ایف کیساتھ اسٹاف لیول معاہدہ مضبوط معاشی کارکردگی کا اعتراف ہے۔