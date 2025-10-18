 
فی تولہ سونے کی قیمت میں آج 10 ہزار روپے سے زائد کی کمی ہوگئی

18 اکتوبر ، 2025
---فائل فوٹو
سونے کی قیمت میں بڑی کمی کے بعد فی تولہ سونا ساڑھے چار لاکھ سے نیچے آ گیا۔

آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونا 10 ہزار 600 کی کمی کے بعد 4 لاکھ 46 ہزار 300 کا ہوگیا۔

اسی طرح 10 گرام سونے کا بھاؤ 9088 روپے کم ہو کر 3 لاکھ 82 ہزار 630 روپے ہوگیا ہے۔

بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 106 ڈالر کم ہو 4252 ڈالر فی اونس ہوگئی۔

