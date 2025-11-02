10 منٹ کی مسلسل چہل قدمی دل کی بیماریوں کے خطرات کم کرنے میں زیادہ مؤثر

حالیہ تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ ایک طویل چہل قدمی کرنا دل کی صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔
محققین کے مطابق 10 سے 15 منٹ کی مسلسل چہل قدمی دل کے امراض اور قبل از وقت موت کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے، جبکہ 5 منٹ سے کم کی وقفے وقفے سے کی جانے والی چہل قدمی یہ فائدہ فراہم نہیں کرتیں۔
یہ اثر خاص طور پر اُن افراد میں زیادہ دیکھا گیا جو غیر متحرک یا کم فعال طرزِ زندگی رکھتے ہیں۔
مطالعے میں 33 ہزار 500 برطانوی بالغ افراد کو تقریباً 10 سال تک مشاہدے میں رکھا گیا، جس میں سے اکثر روزانہ 8 ہزار سے کم قدم چلتے تھے، نتائج کے مطابق جن افراد کی چہل قدمی عموماً 5 منٹ سے کم رہی، ان میں 4.4 فیصد اموات کا خطرہ پایا گیا، جبکہ 10 سے 15 منٹ یا اس سے زیادہ مسلسل چلنے والوں میں یہ خطرہ صرف 0.8 فیصد رہا۔
اسی طرح دل کے امراض اور فالج کے مشترکہ خطرات میں بھی واضح فرق دیکھا گیا، مختصر چہل قدمی کرنے والوں میں یہ خطرہ 13 فیصد جبکہ لمبے وقفے سے چلنے والوں میں صرف 4.4 فیصد تھا۔
ماہرین نے واضح کیا کہ روزانہ 5 ہزار قدموں سے کم چلنے والے افراد کے لیے بھی لمبی اور باقاعدہ چہل قدمی دل کی صحت میں اضافی بہتری لا سکتی ہے۔
تحقیق کے مطابق صرف قدموں کی تعداد ہی نہیں بلکہ چلنے کا دورانیہ بھی دل کی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
کشمش ایک چھوٹی، میٹھی اور حیرت انگیز غذائیت رکھنے والی چیز ہے، جسے میٹھی اشیا میں ڈالنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اسے برصغیر کے بہت سے گھروں میں رات بھر پانی میں بھگو کر صبح کھانے کا رواج عام ہے، کیونکہ اس طرح یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین نے اسکے ممکنہ اثرات، چند ضروری احتیاط اور اسے بھگو کر تیار کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔