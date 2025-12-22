 
بنگلا دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، دہلی میں ویزا سروس معطل

22 دسمبر ، 2025

بنگلا دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد بنگلا دیش نے نئی دہلی میں قونصلر اور ویزا سروس عارضی طور پر معطل کر دی۔

بنگلا دیشی میڈیا کے مطابق بنگلا دیشی مشن کا کہنا ہے کہ حالات کی وجہ سے قونصلر اور ویزا سروس عارضی معطل کیں، دو روز پہلے ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا۔ 

بنگلا دیشی حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی مظاہرین نے ہائی کمشنر کو قتل کی دھمکیاں دی تھیں۔

بھارتی میڈیا نے بتایا ہے کہ بھارت نے بھی ایک روز پہلے چٹاگانگ ویزا سینٹر بند کر دیا تھا۔

