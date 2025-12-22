بنگلا دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، دہلی میں ویزا سروس معطل

بنگلا دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد بنگلا دیش نے نئی دہلی میں قونصلر اور ویزا سروس عارضی طور پر معطل کر دی۔
بنگلا دیشی میڈیا کے مطابق بنگلا دیشی مشن کا کہنا ہے کہ حالات کی وجہ سے قونصلر اور ویزا سروس عارضی معطل کیں، دو روز پہلے ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا۔
بنگلا دیشی حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی مظاہرین نے ہائی کمشنر کو قتل کی دھمکیاں دی تھیں۔
بھارتی میڈیا نے بتایا ہے کہ بھارت نے بھی ایک روز پہلے چٹاگانگ ویزا سینٹر بند کر دیا تھا۔
امریکی محکمۂ انصاف کی جانب سے جاری کیے گئے نئے ریکارڈز میں انکشاف ہوا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1990ء کی دہائی میں سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے نجی طیارے پر پہلے سے بتائے گئے مقابلے میں کہیں زیادہ بار سفر کیا۔