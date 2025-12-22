کراچی: لانڈھی کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا

کراچی کے علاقے لانڈھی ایکسپورٹ پراسسنگ زون میں فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔
فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فائر بریگیڈ نے فیکٹری میں لگی آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا ہے۔
کے ایم سی اور ریسکیو سمیت 13 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے کام میں حصہ لیا۔
فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لفٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی، کولنگ کا عمل 2 سے 3 گھنٹے جاری رہے گا۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔