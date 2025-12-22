 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

کراچی: لانڈھی کی فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا

DS
دانیال سید
تازہ ترین
قومی خبریں
22 دسمبر ، 2025
—تصویر بشکریہ سوشل میڈیا
—تصویر بشکریہ سوشل میڈیا

کراچی کے علاقے لانڈھی ایکسپورٹ پراسسنگ زون میں فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔

فائر بریگیڈ حکام کے مطابق فائر بریگیڈ نے فیکٹری میں لگی آگ پر کافی جدوجہد کے بعد قابو پایا ہے۔

کے ایم سی اور ریسکیو سمیت 13 گاڑیوں نے آگ بجھانے کے کام میں حصہ لیا۔

فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ آگ لفٹ میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی، کولنگ کا عمل 2 سے 3 گھنٹے جاری رہے گا۔

قومی خبریں سے مزید