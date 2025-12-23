وینزویلا کے صدر مدورو کو اب جانا ہوگا، امریکا

امریکی وزیر برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوئم نے کہا ہے کہ وینزویلا کے صدر مدورو کو اب اقتدار چھوڑنا ہوگا۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی وزیر برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوئم کا کہنا ہے کہ واشنگٹن وینزویلا کے موجودہ حکمران مدورو کو زیادہ دن اقتدار میں نہیں رہنے دے گا۔
کرسٹی نوئم نے بتایا ہے کہ وینزویلا کے قریب تیل لے والے 2 جہازوں کو روکنا اس امر کا عکاس ہے کہ امریکا وینزویلا کے صدر مدورو کی غیرقانونی سرگرمیوں کا جاری نہیں رہنے دے گا۔
دوسری جانب روسی وزیرخارجہ نے امریکا کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے وینزویلا کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا ہے۔
روسی وزیرخارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روس پوری طرح سے وینزویلا کی خود مختاری کی حمایت جاری رکھے گا۔
امریکی محکمۂ انصاف کی جانب سے جاری کیے گئے نئے ریکارڈز میں انکشاف ہوا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1990ء کی دہائی میں سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے نجی طیارے پر پہلے سے بتائے گئے مقابلے میں کہیں زیادہ بار سفر کیا۔