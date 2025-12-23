سابق وزیرِاعظم خالدہ ضیا کے بیٹے طارق رحمان کی 17سال بعد بنگلادیش واپسی ملکی سیاست میں اہم موڑ قرار

سابق وزیرِاعظم خالدہ ضیا کے صاحبزادے، بنگلادیش نیشنلسٹ پارٹی (بی این پی) کے قائم مقام چیئرمین اور اہم سیاسی رہنما طارق رحمان 17 سال بعد جمعرات کو بنگلادیش واپس پہنچ رہے ہیں۔
سیاسی رہنما طارق رحمان کی واپسی کو فروری 2026ء میں متوقع عام انتخابات سے قبل ملکی سیاست کا ایک بڑا واقعہ قرار دیا جا رہا ہے، بی این پی نے ان کے استقبال کے لیے ڈھاکا میں عوامی اجتماع کی اجازت حاصل کر لی ہے۔
طارق رحمان ایسے وقت میں بنگلادیش واپس آ رہے ہیں جب ملک سیاسی بے چینی، تشدد اور شدت پسند عناصر کی سرگرمیوں کے باعث ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق بی این پی اس وقت انتخابات میں سب سے مضبوط جماعت کے طور پر ابھر رہی ہے اور کسی بڑی غیر متوقع صورتحال کے بغیر اس کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔
طارق رحمان نے حالیہ مہینوں میں واضح کیا ہے کہ بی این پی کی حکومت بننے کی صورت میں بنگلادیش کی خارجہ پالیسی ’بنگلادیش فرسٹ‘ ہوگی۔
ان کے مطابق ملک کے فیصلے کسی بیرونی دباؤ کے بغیر قومی مفاد میں کیے جائیں گے۔ یہ مؤقف عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کی خارجہ پالیسی سے مختلف ہے، جن پر بی این پی نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ منتخب مینڈیٹ کے بغیر طویل المدتی فیصلے کر رہے ہیں۔
بی این پی نے سابق وزیرِاعظم شیخ حسینہ اور ان کی جماعت عوامی لیگ پر آمریت اور جمہوریت کو کمزور کرنے کے بھی الزامات لگائے ہیں جبکہ عبوری حکومت سے بھی انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر اختلافات سامنے آئے ہیں۔
اس دوران جماعتِ اسلامی بنگلادیش کی سیاست میں واپسی اور انتخابات میں اس کے کردار پر بھی بحث جاری ہے، جماعتِ اسلامی نے روایتی سیاسی اتحاد سے الگ رہنے کا اعلان کیا ہے جس سے انتخابی مقابلہ مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔
واضح رہے کہ طارق رحمان 2008ء میں 18 ماہ قید کے بعد علاج اور دیگر وجوہات کی بنا پر برطانیہ چلے گئے تھے۔
