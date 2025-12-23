افغانستان، بچوں میں غذائی قلت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں ایک کروڑ 70 لاکھ افراد بھوک و افلاس میں سردیاں گزار رہے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق افغانستان میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد 40 لاکھ سے بڑھنے کا امکان ہے۔ افغانستان میں بچوں کی غذائی قلت بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں معاشی بحران نے بھی افغان عوام کی زندگی مشکل بنادی ہے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان رجیم میں محدود روزگار اور کمزور معیشت نے معاشی حالات تباہ کردیے ہیں۔
دوسری جانب افغان میڈیا ’آمو ٹی وی‘ کے مطابق سردیوں میں بچے غیر موزوں کپڑوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، افغانستان میں وسیع پیمانے پر غربت شہریوں کی مصیبت کو مزید بڑھا رہی ہے۔
امریکی محکمۂ انصاف کی جانب سے جاری کیے گئے نئے ریکارڈز میں انکشاف ہوا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1990ء کی دہائی میں سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کے نجی طیارے پر پہلے سے بتائے گئے مقابلے میں کہیں زیادہ بار سفر کیا۔