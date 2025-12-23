 
البانیا میں کرپشن الزامات پر حکومت کیخلاف مظاہرے پھوٹ پڑے

23 دسمبر ، 2025
البانیا میں حکومت کے خلاف کرپشن الزامات پر متعدد مقامات پر مظاہرے پھوٹ پڑے۔

مظاہرین نے وزیراعظم ایڈی راما کے دفتر پر پیٹرول بم پھینکے اور حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔

احتجاج کا آغاز نائب وزیراعظم بیلندا بلوکو کے خلاف مبینہ بدعنوانی کے الزامات پر فرد جرم عائد کرنے پر ہوا۔

نائب وزیراعظم سمیت کئی حکومتی اہلکاروں اور نجی کمپنیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے بڑے انفرا اسٹرکچر منصوبوں میں ریاستی فنڈز کا استعمال کچھ مخصوص کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا۔

دوسری جانب نائب وزیراعظم کا کہنا ہے کہ وہ عدلیہ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔

