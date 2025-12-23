قومی ایئر لائن کی نجکاری، بولی جو بھی جیتے، جیت پاکستان کی ہوگی، گوہر اعجاز

سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے نجکاری کے عمل کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے بولی جو بھی جیتے، جیت پاکستان کی ہی ہوگی۔
اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ قومی ایئر لائن کے شاندار ماضی کی بحالی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔
گوہر اعجاز نے کہا کہ نجکاری کمیشن نے پاکستان کے بڑے بزنس گروپوں کو بولی میں شامل کرنے کے لیے بہترین کوششیں کیں۔
سابق نگراں وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ بزنس گروپوں کو قومی ایئر لائن کے 75 فیصد شیئرز اور مینجمنٹ کی آفر دی گئی ہے۔
یاد رہے کہ قومی ایئر لائن کی خریداری کے لیے تین پری کوالیفائیڈ بڈرز نے بولی جمع کرائی ہے۔
قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے 75 فیصد حصص کی بولی کا پہلا مرحلہ مکمل ہوگیا ہے، بولیاں آج کھولی جائیں گی۔
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کے ماتحت ڈائریکٹوریٹ آف انسپکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز سندھ نے نجی اسکولوں کی جانب سے فیسوں میں غیر قانونی اضافے، والدین کو ہراساں کرنے اور سندھ پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹی ٹیوشنز ایکٹ 2013 کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے متعدد نجی اسکولوں کی رجسٹریشن معطل کردی ہے۔