قومی ایئر لائن کی نجکاری، بولی جو بھی جیتے، جیت پاکستان کی ہوگی، گوہر اعجاز

23 دسمبر ، 2025
فائل فوٹو
سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے نجکاری کے عمل کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے بولی جو بھی جیتے، جیت پاکستان کی ہی ہوگی۔

اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ قومی ایئر لائن کے شاندار ماضی کی بحالی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔

گوہر اعجاز نے کہا کہ نجکاری کمیشن نے پاکستان کے بڑے بزنس گروپوں کو بولی میں شامل کرنے کے لیے بہترین کوششیں کیں۔

آج قومی ایئر لائن کی نجکاری کا دن ہے، وزیراعظم

شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک آگے چلنا چاہیے، اس سلسلے میں حکومت اس ہر اقدام کے لیے تیار ہے۔

سابق نگراں وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ بزنس گروپوں کو قومی ایئر لائن کے 75 فیصد شیئرز اور مینجمنٹ کی آفر دی گئی ہے۔

یاد رہے کہ قومی ایئر لائن کی خریداری کے لیے تین پری کوالیفائیڈ بڈرز نے بولی جمع کرائی ہے۔

قومی ایئر لائن کی نجکاری کے لیے 75 فیصد حصص کی بولی کا پہلا مرحلہ مکمل ہوگیا ہے، بولیاں آج کھولی جائیں گی۔

