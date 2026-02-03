 
اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی سے بیٹی اور بھابھی کی ملاقات

03 فروری ، 2026
فائل فوٹو۔

اڈیالہ جیل میں بشریٰ بی بی سے بیٹی مبشرہ شیخ اور بھابی مہر النساء کی ملاقات ہوئی۔ دونوں خواتین نے ملاقات کے بعد بشریٰ بی بی کا پیغام بیرسٹر گوہر کو پہنچا دیا۔ 

ذرائع کے مطابق ملاقات کے بعد بشری بی بی کی فیملی نے بیرسٹر گوہر کا شکریہ ادا کیا، ملاقات کیلئے بشری بی بی کی فیملی کو آج اڈیالہ جیل پہنچنے کیلئے خصوصی پیغام بھیجا گیا تھا۔

ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی نے اپنی فیملی کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی طبعیت پہلے سے بہتر ہے۔ 

اے ٹی سی راولپنڈی: بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ پیش نہ کرنے پر جیل سپرنٹنڈنٹ کو توہین عدالت نوٹس

انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹ پیش نہ کرنے پر جیل سپرنٹنڈنٹ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔

ذرائع کے مطابق بشریٰ بی بی نے پیغام دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے ڈاکٹروں کی ہدایت پر اپنی مرضی سے علاج کروایا۔ 

بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے تصدیق کی کہ بانی کو جیل سے اسپتال لے جایا گیا۔

