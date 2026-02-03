مشال یوسفزئی کیخلاف 8 فروری کے بعد سخت ایکشن لیا جائے گا، سلمان اکرم راجا

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجا نے کہا ہے کہ مشال یوسفزئی کے خلاف سخت ایکشن 8 فروری کے بعد لیا جائے گا۔
راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجا نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک منظم انداز میں مہم جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے بعد مشال یوسفزئی کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ میں سہیل آفریدی کے ساتھ قانونی طور پر کھڑا رہا، وہ جس طرح وزیراعلیٰ بنے، وہ سب کے سامنے ہے۔
اُن کا کہنا تھا کہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کس کو دکھ ہوا کون نہیں چاہتا تھا سہیل آفریدی وزیراعلیٰ بنے۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔