مشال یوسفزئی کیخلاف 8 فروری کے بعد سخت ایکشن لیا جائے گا، سلمان اکرم راجا

03 فروری ، 2026
مشال یوسفزئی کیخلاف 8 فروری کے بعد سخت ایکشن لیا جائے گا، سلمان اکرم راجا

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے مرکزی رہنما سلمان اکرم راجا نے کہا ہے کہ مشال یوسفزئی کے خلاف سخت ایکشن 8 فروری کے بعد لیا جائے گا۔

راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجا نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک منظم انداز میں مہم جاری ہے۔

انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے بعد مشال یوسفزئی کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ میں سہیل آفریدی کے ساتھ قانونی طور پر کھڑا رہا، وہ جس طرح وزیراعلیٰ بنے، وہ سب کے سامنے ہے۔

اُن کا کہنا تھا کہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کس کو دکھ ہوا کون نہیں چاہتا تھا سہیل آفریدی وزیراعلیٰ بنے۔

