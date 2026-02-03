 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

سینیٹ کمیٹی، کیس فریقین کی رضامندی سے ویڈیو، آڈیو ریکارڈنگ کی سفارش منظور

مریم نواز
تازہ ترین
قومی خبریں
03 فروری ، 2026
فائل فوٹو
فائل فوٹو

سینیٹ کمیٹی قانون و انصاف نے کیس فریقین کی رضا مندی سے ویڈیو، آڈیو ریکارڈنگ کی سفارش منظور کرلی۔

سینیٹر فاروق ایچ نائیک کی سربراہی میں سینیٹ کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا اجلاس ہوا، جس میں سینیٹر سرمد علی نے فیملی کورٹس ترمیمی بل پیش کیا۔

سینیٹر سرمد علی نے سفارش کی کہ فیملی کورٹس میں جواب جمع کرانے کےلیے 30 کے بجائے 15 دن دیے جائیں، کیس کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے اور محفوظ رکھی جائے۔

سینیٹ اجلاس، علیم خان کی پلوشہ خان سے معذرت

وفاقی وزیر مواصلات و نجکاری علیم خان نے پیپلز پارٹی کی سینیٹر پلوشہ خان سے سینیٹ اجلاس میں معذرت کرلی۔

انہوں نے مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی مقدمے میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کردیا جاتا ہے مگر عام عوام کےلیے یہ سہولت نہیں ہے۔

اس موقع پر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ عدالت کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، وکلا اس ترمیم کا غلط استعمال کریں گے۔

ان کا کہنا تھا کہ آپ کے ایک جج صاحب نے وڈیولنک استعمال کرکے ایمان مزاری، ہادی علی چٹھہ کو سزا سنادی۔

اسلام آباد انتظامیہ کے نمائندے نے کہا کہ ہم نے کچھ ترامیم کے ساتھ اس بل کی حمایت کی ہے۔

دوران اجلاس کمیٹی نے فریقین کی رضامندی کی شمولیت کے بعد ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ کی سفارش منظور کرلی ہے۔

کمیٹی نے عوامی عہدے پر گریجویشن کو لازمی شرط قرار دینے کا بل مسترد کردیا، آرٹیکل 228 میں ترمیم کا بل بھی مؤخر کردیا گیا۔

قومی خبریں سے مزید