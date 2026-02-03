 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

اپوزیشن لیڈر راجا ناصر عباس کا بلوچستان واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ

تازہ ترین
قومی خبریں
03 فروری ، 2026
تصویر بشکریہ فیس بک راجا ناصر عباس
سینیٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجا ناصر عباس نے بلوچستان واقعہ کی تحقیقات کامطالبہ کردیا۔

سینیٹ اجلاس کے دوران راجا ناصر عباس نے کہا کہ ہم کبھی دہشت گردوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، ان سے ہمدردی نہیں کی۔

ملک میں معاشی، سیاسی، امن و امان کا بحران ہے، علامہ راجا ناصر عباس

سینیٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجا ناصر عباس کا کہنا ہے کہ ملک میں معاشی، سیاسی اور امن و امان کا بحران ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہم جنازے رکھ کر بیٹھ کر احتجاج کرتے رہے ہیں، کسی کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔

ایوان بالا کے اپوزیشن لیڈر نے مزید کہا کہ ملک مشکل صورت حال کا شکار ہے، تمام شراکت داروں کو بٹھائیں اور بات چیت کریں، یہ سیکیورٹی فورس کی مدد ہوگی۔

