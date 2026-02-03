اپوزیشن لیڈر راجا ناصر عباس کا بلوچستان واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ

سینیٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجا ناصر عباس نے بلوچستان واقعہ کی تحقیقات کامطالبہ کردیا۔
سینیٹ اجلاس کے دوران راجا ناصر عباس نے کہا کہ ہم کبھی دہشت گردوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، ان سے ہمدردی نہیں کی۔
انہوں نے کہا کہ ہم جنازے رکھ کر بیٹھ کر احتجاج کرتے رہے ہیں، کسی کو اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔
ایوان بالا کے اپوزیشن لیڈر نے مزید کہا کہ ملک مشکل صورت حال کا شکار ہے، تمام شراکت داروں کو بٹھائیں اور بات چیت کریں، یہ سیکیورٹی فورس کی مدد ہوگی۔
سفارتخانہ پاکستان، انقرہ میں یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر ایک باضابطہ اور پُروقار تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت کی حمایت کا اعادہ اور ان کی جائز جدوجہد کے ساتھ پاکستان کی غیرمتزلزل وابستگی کا اظہار تھا۔