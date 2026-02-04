 
بانیٔ پی ٹی آئی و دیگر کیخلاف فارن فنڈنگ کیس کا چالان مکمل

ارفع فیروز ذکی
04 فروری ، 2026
—فائل فوٹو
بانیٔ پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف فارن فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے کیس کا چالان مکمل کر لیا گیا۔

اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ کےجج عبدالغفور کاکڑ نے کیس کی سماعت کی۔

فارن فنڈنگ کیس کے تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ میری طرف سے چالان مکمل کر کے حکام کے سپرد کر دیا گیا ہے۔

فارن فنڈنگ کیس کیا ہے اور کب دائر ہوا؟

اکبر ایس بابر نے الزام عائد کیا کہ 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالرز پی ٹی آئی کے بنک اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے اور تحریک انصاف نے یہ بنک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھے ۔

انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل کی جانب سے قانونی طریقہ کار جلد مکمل کر لیا جائے گا، چند روز میں طریقہ کار مکمل ہونے پر چالان باقاعدہ عدالت میں جمع ہو جائے گا۔

عدالت نے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کی سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی۔

