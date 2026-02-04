شہباز شریف محمود اچکزئی سے اپوزیشن چیمبر میں ملاقات کرینگے

حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے۔
ذرائع کے مطابق وزیرِ اعظم شہباز شریف اگلے قومی اسمبلی اجلاس میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات کریں گے۔
وزیرِ اعظم اپنے وفد کے ہمراہ اپوزیشن لیڈر چیمبر میں ملاقات کے لیے پہنچیں گے۔
اس حوالے سے ’جیو نیوز‘ سے گفتگو کرتے ہوئے مشیرِ وزیرِ اعظم برائے سیاسی اُمور رانا ثناء اللّٰہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وزیرِ اعظم جب پارلیمنٹ آئیں گے تو اپوزیشن قیادت سے ملاقات کریں گے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیرِ اعظم کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے لیے روابط ہوئے، اس ملاقات کے لیے رانا ثناء اللّٰہ نے رابطے کا کردار ادا کیا۔
ذرائع کے مطابق صدر آصف زرداری کی کراچی میں موجودگی کے سبب پیر کے روز ملاقات نہ ہو سکی، شہباز شریف ملاقات سے قبل صدر آصف علی زرداری کو اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ قازقستان کے صدر کے دورے اور مصروفیات کے باعث اپوزیشن لیڈر سے ملاقات میں وقفہ آیا ہے۔
