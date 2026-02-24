 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

کوہاٹ: دہشتگرد حملہ، ڈی ایس پی اور 5 اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید

YS
یاسر شاہ
تازہ ترین
قومی خبریں
24 فروری ، 2026

کوہاٹ کے نواحی علاقے شکر درہ روڈ پر نامعلوم افراد کی جانب سے پولیس موبائل پر فائرنگ کی گئی ہے جس کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید ہو گئے۔

ڈی پی او کے مطابق دہشت گرد حملے میں ڈی ایس پی اسد محمود سمیت 6 اہلکار شہید ہوئے ہیں جبکہ حملے کی زد میں آ کر 1 راہ گیر بھی شہید ہو گیا۔

کوئٹہ، پولیس موبائل پر حملہ، 3 اہلکار شہید

کوئٹہ کے علاقے سریاب میں نیو سریاب تھانے کی پولیس موبائل پر فائرنگ کے نتیجے میں سب انسپکٹر سمیت تین اہلکار شہید جبکہ ایک زخمی ہوگیا، فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہوگئے۔

ڈی پی او نے  بتایا ہے کہ دہشت گردوں نے پولیس موبائل کو آگ بھی لگا دی۔

 واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے جبکہ 3 زخمی پولیس اہلکاروں اور ایک زخمی شہری کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

وزیر داخلہ کی فتنہ الخوارج کے دہشت گرد حملے کی مذمت

وزیر داخلہ محسن نقوی نے کوہاٹ میں پولیس گاڑی پر فتنہ الخوارج کے دہشت گرد حملے کی پر زور مذمت کی ہے۔

انہوں نے جام شہادت نوش کرنے والے ڈی ایس پی اسد محمود اور 3 اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہید ڈی ایس پی اسد محمود اور شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا۔

محسن نقوی نے کہا کہ ڈی ایس پی اسد محمود اور تینوں اہلکاروں نے شہادت کا عظیم رتبہ پایا، انہوں نے اپنا آج قوم کے کل پر قربان کیا۔

ان کا کہنا ہے کہ شہداء کی لازوال قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، دکھ کی گھڑی میں شہید ڈی ایس پی اسد محمود اور شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔

قومی خبریں سے مزید