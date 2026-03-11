ایران کا امریکا میں ہونے والے فٹبال ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ

کھیلوں کی خبریں
11 مارچ ، 2026
فوٹو: الجزیرہ
ایران نے رواں سال امریکا میں ہونے والے فٹبال ورلڈکپ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

ایرانی وزیر کھیل احمد دنیا مالی کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں ایران  فیفا فٹبال ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکتا۔

انہوں نے کہا کہ امریکا کے اسرائیل پر حملے اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد حالات ایسے نہیں رہے کہ ایران عالمی ٹورنامنٹ میں حصہ لے سکے۔

ایرانی وزیر نے کہا کہ امریکی حکومت نے ہمارے لیڈر کو قتل کیا ہے تو ہم کسی صورت ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکتے، ہمارے بچے محفوظ نہیں اور موجودہ حالات میں شرکت ممکن نہیں۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید