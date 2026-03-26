شان سے لوگ کیوں ڈرتے ہیں؟ سارہ لورین نے بتا دیا

پاکستانی شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سارہ لورین کا کہنا ہے کہ شان کے ہمیشہ موڈ میں رہنے کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔
سارہ لورین نے حال ہی میں ’جیو نیوز‘ کے مشہور پروگرام ’ہنسنا منع ہے‘ میں بطور مہمان شرکت کی جہاں اُنہوں نے دلچسپ موضوعات پر دلچسپ گفتگو کی۔
میزبان تابش ہاشمی نے شو کے دوران ان سے سوال کیا کہ اگر آپ کو اپنے ساتھی اداکار سے شکایت کرنی ہو تو کیا شکایت ہو گی؟
اداکارہ نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ میرے ساتھی اداکار ابھی شان شاہد ہیں اور وہ ہمیشہ موڈ میں رہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔
اُنہوں نے مزید کہا کہ وہ بہت بڑے اسٹار ہیں اور میرے ساتھ بہت ہی اچھے انداز میں پیش آتے ہیں تو مجھے اپنے ساتھ ان کے رویے پر کوئی شکایت نہیں ہے۔
سارہ لورین نے یہ بھی کہا کہ لیکن میرا خیال ہے کہ اُنہیں سیٹ پر تھوڑا پُرسکون اور خوش رہنا چاہیے کیونکہ ان کے موڈ کی وجہ سے سیٹ پر لوگ اکثرخوفزدہ رہتے ہیں۔