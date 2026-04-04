ایرانی میڈیا چینل کا لاپتہ امریکی پائلٹ کو پکڑنے پر انعام کا اعلان

ایرانی میڈیا چینل نے لاپتہ امریکی پائلٹ کو پکڑنے پر انعام کا اعلان کر دیا۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران کے ایک ٹی وی چینل نے اعلان کیا ہے کہ اگر شہری دشمن کے پائلٹوں کو گرفتار کر کے پولیس یا فوجی حکام کے حوالے کریں گے تو انہیں انعام دیا جائے گا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز ایران میں 1 امریکی لڑاکا طیارہ مار گرایا گیا، یہ طیارہ ایف-15 ای جنگی جہاز تھا، جس میں 1 پائلٹ اور ویپنز سسٹمز افسر سوار ہوتا ہے۔
رپورٹس کے مطابق طیارے میں موجود 2 اہلکاروں میں سے 1 کو امریکی اسپیشل فورسز نے بحفاظت ریسکیو کر لیا ہے، تاہم دوسرے پائلٹ کی تلاش جاری ہے۔
ایرانی چینل پر نشر کیے گئے اعلان میں کہا گیا ہے کہ فوجی دستوں نے آج پہلے نشانہ بننے والے امریکی لڑاکا پائلٹ کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا ہے، کوہگیلوئیہ و بویراحمد صوبے کے معزز عوام سے گزارش ہے کہ اگر آپ دشمن پائلٹ کو زندہ گرفتار کر کے پولیس یا فوجی حکام کے حوالے کریں گے تو آپ کو قیمتی انعام اور بونس دیا جائے گا۔
کوہگیلوئیہ و بویراحمد ایک دیہی اور پہاڑی علاقہ ہے جو تقریباً 15 ہزار 500 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔
ایرانی حکام نے عوام کو پڑوسی صوبے چاہارمحال و بختیاری میں بھی تلاش کا دائرہ بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔
اسی دوران اسکرین پر چلنے والےٹکرز میں عوام کو ہدایت سے کہا گیا کہ اگر اس پائلٹ کو دیکھیں تو گولی مار دیں۔
عینی شاہدین کے مطابق شہری نجی گاڑیوں میں جائے حادثہ کی جانب روانہ ہوئے تاکہ امریکی پائلٹ کو گرفتار کیا جا سکے، تاہم ایرانی مسلح افواج نے عوام پر زور دیا ہے کہ دشمن پائلٹ کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہ کریں۔