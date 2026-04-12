امید ہے امریکا، ایران مثبت رویہ برقرار رکھیں گے، اسحاق ڈار

12 اپریل ، 2026
فائل فوٹو

نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پرامید ہیں کہ امریکا اور ایران دونوں ہی مثبت رویہ برقرار رکھیں گے۔

میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکا اور ایران کے اسلام آباد میں سنجیدہ مذاکرات کے دوران انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ثالث کا کردار ادا کیا۔

برطانیہ اور آسٹریلیا ایران امریکا ڈیل نہ ہونے پر مایوس

برطانیہ اور آسٹریلیا نے ایران اور امریکا کے درمیان اسلام آباد مذاکرات میں ڈیل نہ ہونا مایوس کن قرار دے دیا۔

انہوں نے کہا کہ امید ہے دونوں فریق مثبت رویہ برقرار رکھیں گے اور خطے میں پائیدار امن اور خوش حالی کے لیے آگے بڑھیں گے۔

نائب وزیراعظم نے مزید کہا کہ یہ نہایت ضروری ہے کہ تمام فریقین جنگ بندی کے اپنے عزم پر قائم رہیں، ایران اور امریکا کے درمیان روابط اور مذاکرات کے فروغ کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔

اسلام آباد میں امریکا، ایران مذاکرات کے اختتام پر نائب وزیرِ اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران اور امریکا کاشکریہ کہ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے خطے میں فوری جنگ بندی کی اپیل پر مثبت ردِعمل دیا۔

