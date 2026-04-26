بالی ووڈ میں پیڈ پبلسٹی زیادہ ہے، کرن جوہر

فلم ساز، پروڈیوسر اور ٹیلی ویژن پرسنالٹی کرن جوہر نے بالی ووڈ میں بڑھتی ہوئی پی آر مہمات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صرف کام آپ کی پہچان ہونا چاہیے، بالی ووڈ میں پیڈ پبلسٹی زیادہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ بالی ووڈ میں پیڈ پبلسٹی اور دکھاوے پر مبنی فلمی پروموشنز کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ فلم بینوں کی تعریف حقیقی ہے یا پبلسٹی مہم سے خریدی گئی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ کام کو خود بولنا چاہیے، آرٹسٹ کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ وہ خود لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرے۔
حال ہی میں ایک بھارتی میڈیا ادارے سے گفتگو میں 54 سالہ کرن جوہر کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ دور میں پیسے دے کر کروائی جانے والی تشہیر کا رجحان حد سے بڑھ چکا ہے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وجہ سے یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ حقیقت میں کون سی چیز ناظرین نے پسند کی ہے۔
