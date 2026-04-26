رنبیر کپور نے آدتیہ رائے کپور کیساتھ تصویر کھنچوانے سے مذاقاً انکار کردیا

بالی ووڈ کے معروف اداکار رنبیر کپور اور آدتیہ رائے کپور حال ہی میں ایک ایونٹ میں دوبارہ ملے، جس نے مداحوں کو فلم یہ جوانی ہے دیوانی کے کردار "بنی" اور "اوی" کی یاد دلا دی۔ تاہم اصل توجہ اس وقت بنی جب رنبیر نے مذاقاً آدتیہ کے ساتھ تصویر کھنچوانے سے انکار کر دیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ جب فوٹوگرافر نے دونوں کو ساتھ پوز دینے کو کہا تو رنبیر نے ہنستے ہوئے کہا، "نہیں، اس کے ساتھ نہیں، یہ بہت ہینڈسم ہے۔" آدتیہ نے مسکرا کر رنبیر کو ہلکا سا تھپتھپایا اور یہ لمحہ مداحوں کے لیے دلچسپ بن گیا۔
ایونٹ کی دیگر ویڈیوز میں دونوں کو گلے ملتے اور ہنستے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ ان کی یہ ملاقات سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی اور مداحوں نے کہا یہ تو بالکل یہ جوانی ہے دیوانی والا سین ہے۔
رنبیر اور آدتیہ نے 2013 کی فلم یہ جوانی ہے دیوانی میں ساتھ کام کیا تھا، جس میں ان کی دوستی نے ناظرین کے دل جیت لیے تھے۔ اب ان کی آف اسکرین کیمسٹری بھی مداحوں کو متاثر کر رہی ہے۔