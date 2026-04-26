 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ٹرمپ نے مبینہ حملہ آور کو ذہنی بیمار قرار دیدیا

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
26 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مبینہ حملہ آور کو ذہنی طور پر بیمار قرار دیا اور کہا کہ مبینہ حملہ آور کے دل میں کافی عرصے سے شدید نفرت موجود تھی۔

امریکی میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر مبینہ حملہ آور کو فوری طور پر روکا گیا، وہ بال روم میں داخل ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔

انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کی تقریب کی جگہ کو محفوظ بنانا مشکل تھا، اب سب کو اندازہ ہو گیا کہ نیا وائٹ ہاؤس بال روم کیوں ضروری ہے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ مبینہ حملہ آور ذہنی طور پر بیمار شخص تھا، جس کے دل میں کافی عرصے سے شدید نفرت موجود تھی، حملہ آور کے گھر والے جانتے تھے کہ اسے مشکلات درپیش تھیں۔

اُن کا کہنا تھا کہ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور ہم فاتح ہوں گے، تہران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کرسکتا ہے، ہم یہ کام ٹیلیفون کے ذریعے کریں گے۔

امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ ایران میں جن لوگوں سے ہم نمٹ رہے ہیں ان میں کچھ مناسب ہیں اور کچھ نہیں، امید ہے کہ ایران دانشمندی کا مظاہرہ کرے گا۔

انہوں نے کہا کہ ایران کے معاملے میں نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا، جب جنگ ختم ہوگئی تو برطانیہ نے کہا کہ وہ جہاز بھیجے گا، یہ اچھا نہیں۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کا افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اسے حاصل کریں گے۔

امریکی صدر کا کہنا تھا کہ چین سے زیادہ مایوس نہیں ہوں تاہم وہ مزید مدد کرسکتا ہے۔

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ برطانیہ کے بادشاہ چارلس امریکا آرہے ہیں۔

