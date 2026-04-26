وزیراعظم سے شائقین کا پی ایس ایل میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ

وزیراعظم شہباز شریف سے شائقین کرکٹ نے سوشل میڈیا پر مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل پلے آف کے میچز اسٹیڈیم میں دیکھنےکی اجازت دی جائے۔
Open PSL for Public سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، وزیراعظم پی ایس ایل فائنل میں شائقین کواسٹیڈیم آنے کی اجازت پہلے ہی دے چکے ہیں۔
خیال رہے کہ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) الیون میں راؤنڈ میچز کے اختتام پر حتمی 4 ٹیموں کا فیصلہ ہوگیا۔
پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز سمیت حیدرآباد کنگزمین ٹیبل پر ٹاپ فور میں شامل ہوئیں، ایونٹ میں پلے آف کا سلسلہ منگل سے شروع ہوگا۔
نائیجیریا کےسابق فٹبالر دوستانہ میچ کے دوران انتقال کرگئے۔ لندن سے برطانوی میڈیا کے مطابق 40 سالہ مائیکل اینیرامو کو مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق نائیجیرین فٹبال فیڈریشن نے سابق فٹبالر مائیکل اینیرامو کے موت کی تصدیق کر دی۔