 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

وزیراعظم سے شائقین کا پی ایس ایل میچز اسٹیڈیم میں دیکھنے کی اجازت دینے کا مطالبہ

تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
26 اپریل ، 2026
فائل فوٹو
 وزیراعظم شہباز شریف سے شائقین کرکٹ نے سوشل میڈیا پر مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل پلے آف کے میچز اسٹیڈیم میں دیکھنےکی اجازت دی جائے۔

Open PSL for Public سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، وزیراعظم پی ایس ایل فائنل میں شائقین کواسٹیڈیم آنے کی اجازت پہلے ہی دے چکے ہیں۔

خیال رہے کہ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) الیون میں راؤنڈ میچز کے اختتام پر حتمی 4 ٹیموں کا فیصلہ ہوگیا۔

پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز سمیت حیدرآباد کنگزمین ٹیبل پر ٹاپ فور میں شامل ہوئیں، ایونٹ میں پلے آف کا سلسلہ منگل سے شروع ہوگا۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید