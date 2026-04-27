پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار پشتو کمنٹری متعارف

27 اپریل ، 2026

فوٹو: سوشل میڈیا۔پشاور زلمی
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی 11 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پشتو زبان میں کرکٹ کمنٹری ہوگی۔

پی ایس ایل فرنچائز پشاور زلمی کے اشتراک سے سیزن 11کے باقی میچز میں پشتو میں کرکٹ کمنٹری متعارف کرائی جارہی ہے۔

ٹورنامنٹ میں فتح کیلئے ہمیں اگلے 2 میچز میں اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی، اظہر محمود

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز پشاور زلمی کے اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود نے کہاہے کہ ٹورنامنٹ جیتنے کےلیے ہمیں اگلے 2 میچز میں بھی اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی۔

ایونٹ میں پشاور زلمی کے بقیہ میچز میں ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے پشتو کمنٹری نشر کی جائے گی۔

ایونٹ میں لیگ مرحلہ مکمل ہوچکا ہے، کل سے کوالیفائراور 2 ایلیمنیٹرز شروع ہوں گے، ایونٹ میں اگلا میچ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا۔

پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا میچ جیتنے والی ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی جبکہ اگلی فائنلسٹ ٹیم کا فیصلہ ایلیمنیٹر 2 کے بعد ہوگا۔

پی ایس ایل 11 کا کوالیفائر میچ کراچی، دونوں ایلیمنیٹر اور فائنل میچ لاہور میں کھیلے جائیں گے۔

