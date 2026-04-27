 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ٹورنامنٹ میں فتح کیلئے ہمیں اگلے 2 میچز میں اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی، اظہر محمود

فیضان لاکھانی
تازہ ترین
کھیلوں کی خبریں
27 اپریل ، 2026
تصویر، پشاور زلمی، فیس بک
پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز پشاور زلمی کے اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود نے کہا ہے کہ ٹورنامنٹ جیتنے کےلیے ہمیں اگلے 2 میچز میں بھی اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی۔

کراچی میں پی ایس ایل 11 کے کوالیفائر سے قبل میڈیا سے گفتگو میں اظہر محمود نے بتایا کہ مینڈس کل کے میچ کےلئے دستیاب ہیں، کراؤڈ کی اسٹیڈیم میں واپسی خوش آئند ہے۔

پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار پشتو کمنٹری متعارف

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی 11 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پشتو زبان میں کرکٹ کمنٹری ہوگی۔

پشاور زلمی کے اسسٹنٹ کوچ نے مزید کہا کہ آکشں کے وقت سب نے کہا تھا کہ پشاور زلمی ہلکی ٹیم ہوگی، ہمارا کامبی نیشن اتنا اچھا بن گیا ہے کہ بینچ کو موقع نہیں دے پائے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹورنامنٹ جیتنے کےلیے پشاور زلمی کو اگلے 2 میچز میں بھی اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی، اسلام آباد کے پلیئرز کے بارے میں جانتا ہوں۔

اظہر محمود نے کہا کہ ہم پلان بناسکتے ہیں لیکن اہم چیز گراؤنڈ میں پلان کرنا ہے، کراچی میں لوگوں کو 2 بہترین ٹیمیں دیکھنے کا موقع ملے گا، پی ایس ایل کراچی کا برانڈ ہے کراؤڈ ہوا تو سب کےلیے اچھا ہوگا۔

کھیلوں کی خبریں سے مزید