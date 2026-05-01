کراچی: اورنگی ٹاؤن میں پولیس افسر کے قاتلوں کی مدد کرنیوالا ملزم گرفتار

کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پولیس افسر کا قتل ہونے کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔
ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق قتل کی منصوبہ بندی اور ملزمان کے فرار ہونے میں مدد کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
ایس ایس پی ویسٹ نے بتایا کہ گرفتار ملزم فرار ملزمان سے مسلسل رابطے میں تھا۔
ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق مرکزی ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔
واضح رہے کہ 22 اپریل کو ایم پی آر کالونی میں پولیس اہلکار ابرار کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔
پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ کے اہلکار ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کر رہے ہیں۔