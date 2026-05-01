حکمرانوں نے عوام اور مزدور کو ریلیف کے بجائے استحصال دیا ہے، حافظ نعیم الرحمٰن

امیرِ جماعتِ اسلامی حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا ہے کہ حکومت محنت کشوں کو ان کا حق دینے کے بجائے خیرات دے کر عوام کو گمراہ کر رہی ہے، حکمرانوں نے مل کر مزدوروں کا استحصال کیا ہوا ہے۔
لاہور میں منصورہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ سمیت مختلف اسکیموں کے ذریعے عوام کو صرف تسلی دی جا رہی ہے جبکہ اصل مسائل جوں کے توں ہیں۔
انہوں نے مسلم لیگ (ن) اور پیپلزپارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دونوں جماعتیں مل کر عوام کو دھوکا دے رہی ہیں جبکہ مڈل مین کے ذریعے عام شہریوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ حکمران طبقہ ناصرف مزدوروں بلکہ اپنی ملوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کا بھی استحصال کر رہا ہے۔
حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ گزشتہ سات سال میں ملک میں غربت میں 28 فیصد اضافہ ہوا ہے اور کم سے کم اجرت کے قانون پر بھی عملدرآمد نہیں کیا جا رہا، حکمرانوں نے مل کر مزدور طبقے کو نظرانداز کیا ہوا ہے۔
اُنہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ حکومت نے حالیہ دنوں میں پیٹرول 7 روپے اور ڈیزل 19 روپے فی لیٹر مہنگا کیا جبکہ پیٹرول پر لیوی کی مد میں عوام سے اربوں روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔
امیرِ جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ ایک طرف عام شہریوں پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف بااثر طبقہ اپنی زمینوں اور آمدن پر ٹیکس معاف کروا لیتا ہے۔
