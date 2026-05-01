حکمرانوں نے عوام اور مزدور کو ریلیف کے بجائے استحصال دیا ہے، حافظ نعیم الرحمٰن

01 مئی ، 2026
حافظ نعیم الرحمٰن---فائل فوٹو
امیرِ جماعتِ اسلامی حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا ہے کہ حکومت محنت کشوں کو ان کا حق دینے کے بجائے خیرات دے کر عوام کو گمراہ کر رہی ہے، حکمرانوں نے مل کر مزدوروں کا استحصال کیا ہوا ہے۔

لاہور میں منصورہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ سمیت مختلف اسکیموں کے ذریعے عوام کو صرف تسلی دی جا رہی ہے جبکہ اصل مسائل جوں کے توں ہیں۔

انہوں نے مسلم لیگ (ن) اور پیپلزپارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دونوں جماعتیں مل کر عوام کو دھوکا دے رہی ہیں جبکہ مڈل مین کے ذریعے عام شہریوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ 

صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے عالمی یومِ مزدور کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ محنت کشوں کی قربانیاں جدید مزدور حقوق کی بنیاد ہیں اور اِن کی جدوجہد کو خراجِ تحسین پیش کیا جانا چاہیے۔

ان کا کہنا تھا کہ حکمران طبقہ ناصرف مزدوروں بلکہ اپنی ملوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کا بھی استحصال کر رہا ہے۔

حافظ نعیم الرحمٰن نے کہا کہ گزشتہ سات سال میں ملک میں غربت میں 28 فیصد اضافہ ہوا ہے اور کم سے کم اجرت کے قانون پر بھی عملدرآمد نہیں کیا جا رہا، حکمرانوں نے مل کر مزدور طبقے کو نظرانداز کیا ہوا ہے۔

اُنہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ حکومت نے حالیہ دنوں میں پیٹرول 7 روپے اور ڈیزل 19 روپے فی لیٹر مہنگا کیا جبکہ پیٹرول پر لیوی کی مد میں عوام سے اربوں روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔

امیرِ جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ ایک طرف عام شہریوں پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف بااثر طبقہ اپنی زمینوں اور آمدن پر ٹیکس معاف کروا لیتا ہے۔

