وائٹ ہاؤس تقریب میں فائرنگ کرنیوالے ملزم کی نئی ویڈیو منظر عام پر آگئی

01 مئی ، 2026
فوٹو بشکریہ ایکس
 وائٹ ہاؤس میں کوریسپونڈینٹ ڈنر میں فائرنگ کرنے والے شخص کی ایک نئی ویڈیو منظر عام پر آگئی۔

یہ ویڈیو امریکی اٹارنی جینین پیرو نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر شیئر کی ہے۔

اُنہوں نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ یہ ویڈیو ہم عدالت کو پہلے ہی فراہم کر چُکے ہیں۔

فائرنگ کے بعد ریسکیو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ پھسل کر گر گئے، ویڈیو وائرل

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کے بعد ریسکیو کے دوران پھسل کر گر گئے۔

ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور حملے سے ایک دن پہلے ہلٹن ہوٹل میں داخل ہوا۔

جینین پیرو نے مزید لکھا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فائرنگ فرینڈلی فائر کا نتیجہ تھی۔

اُنہوں نے یہ بھی لکھا کہ کول ایلن کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ایف بی آئی وسیع تحقیقات کو جاری رکھے گا۔

