کراچی: 7 سالہ بچی سے زیادتی میں ملوث ملزم گرفتار

کراچی کے ضلع جنوبی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 7 سال کی بچی سے زیادتی میں ملوث ملزم کو 7 ماہ بعد گرفتار کرلیا۔
پولیس کے مطابق ساؤتھ انویسٹیگیشن پولیس نے ٹکنیکی بنیادوں پر ٹارگیٹڈ کارروائی کرتے ہوئے 7 سال کی بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے والے ملزم کو گرفتار کرلیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم نے اکتوبر 2025 میں بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے خلاف تھانہ بوٹ بیسن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔
پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ کے اہلکار ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کر رہے ہیں۔