ہم دشمن کی ہر قسم کی شرارت کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہیں: اسماعیل بقائی

ترجمان ایرانی وزارتِ خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ہم دشمن کی ہر قسم کی شرارت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دشمن کے سامنے نہایت مضبوط انداز میں طاقت کا مظاہرہ کیا، ثابت کر دیا مسلح افواج ملک کے دفاع میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتیں۔
ترجمان ایرانی وزارتِ خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ سفارت کاری اور میدان جنگ ایک ساتھ چلتے ہیں۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ادارے کے سربراہ وولکر ترک نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 2 مارچ سے جاری جھڑپوں میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے ثبوت اکٹھے کرنے کیلئے یواین مشن لبنان بیھجنے کا اعلان کیا ہے۔