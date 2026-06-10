کم عمر خواتین میں مختلف اقسام کے کینسر کا ممکنہ سبب کیا؟ نئی تحقیق سامنے آگئی

امریکی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ بے خوابی کا کم عمر خواتین میں مختلف اقسام کے کینسر کے خطرے میں ممکنہ تعلق ہوسکتا ہے۔
امریکا میں 2021ء سے 2026ء کے دوران کی گئی تحقیق میں 1 کروڑ 90 لاکھ افراد کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا، ان میں سے 4 لاکھ 13 ہزار بے خوابی کے مریض تھے۔
یہ تحقیق نیو جرسی اور لوزیانا کے سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر انجام دی ہے، جس میں معلوم ہوا کہ 50 سال سے کم عمر بے خوابی کی شکار خواتین میں چھاتی، رحم اور بیضہ دانی کے کینسر کا خطرہ نمایاں طور پر زیادہ تھا۔
محققین کا خیال ہے کہ نیند کی خرابی جسم کے ہارمونز کے توازن کو متاثر کرسکتی ہے، یہی چیز کینسر کے خطرے میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔
تحقیق میں سامنے آیا کہ بے خوابی مردوں اور خواتین دونوں ہی میں بڑی آنت کے کینسر کے خطرے میں اضافے سے منسلک تھی۔
ماہرین نے واضح کیا کہ اس تحقیق سے صرف ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بے خوابی براہِ راست کینسر کا سبب بنتی ہے۔
اس کے باوجود نتائج اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بہتر نیند اور صحت مند طرزِ زندگی مستقبل میں کینسر کے خطرات کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔
پیشاب کی نالی اور امراض گردہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی مثانے کے کینسر کے خطرے کو چار گنا تک بڑھا سکتی ہے۔ اگرچہ تمباکو نوشی کو عام طور پر پھیپھڑوں کے کینسر سے جوڑا جاتا ہے، لیکن ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ یہ مثانے کے کینسر کے خطرے میں بھی نمایاں اضافہ کرتی ہے۔ پیشاب میں خون آنا اکثر اس بیماری کی ابتدائی اور اہم علامت ہو سکتا ہے۔
طویل دورانیے پر مبنی ایک طبی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ آلو اپنی اصل حالت میں نہیں بلکہ تلی ہوئی شکل میں صحت کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پر تلے ہوئے آلوؤں کا مسلسل استعمال ٹائپ ٹو ذیابیطس کے خطرے میں اضافہ کرتا ہے۔