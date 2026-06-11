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اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی رکن اقبال آفریدی کو معطل کر دیا

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قومی خبریں
11 جون ، 2026

اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے تحریکِ انصاف کے رکن اقبال آفریدی کو معطل کر دیا۔

اقبال آفریدی کو پورے بجٹ سیشن کے لیے معطل کیا گیا ہے۔

اسپیکر نے کہا ہے کہ اقبال آفریدی نے میرے اسٹاف پر ہاتھ اٹھایا، ڈی جی میڈیا اور پولیس اہلکاروں سے بدتمیزی کی، یہ سب ناقابلِ قبول ہے۔

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فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پہلے وزیرِ اعظم ہیں جو پانچواں بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں۔

بعد ازاں فرح ناز اکبر نے اقبال آفریدی کی رکنیت معطلی کی تحریک پیش کی جو ایوان نے کثرتِ رائے سے منظور کر لی۔

اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا کہ معطلی کے دوران اقبال آفریدی کو کسی قسم کے الاؤنسز نہیں ملیں گے، ایوان سے خود چلے جائیں، اگر خود نہ گئے تو سیکیورٹی اہلکار زبردستی باہر لے جائیں گے۔

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