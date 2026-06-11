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زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سابق گریجویٹس کی تنظیم کا پاکستانی طلبا کیلئے وظائف کا اعلان

بدر منیر چودھری
تازہ ترین
قومی خبریں
11 جون ، 2026
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سابق گریجویٹس کی تنظیم کا پاکستانی طلبا کیلئے وظائف کا اعلان

کینیڈا میں مقیم زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے سابق گریجویٹس کی تنظیم نے پاکستانی طلبا کے لیے وظائف کا اعلان کیا ہے۔

کینیڈین ایسوسی ایشن آف دی یونیورسٹی آف ایگریکلچرل فیصل آباد کی سالانہ تقریب میں کینیڈا کے پاکستانی نژاد وفاقی وزیر اور ٹریژری بورڈ آف کینیڈا کے صدر شفقت علی مہمانِ خصوصی تھے۔

ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے عہدیداروں وسیم صفدر، ڈاکٹر عمران الحق، راشد ستی، طاہر شکیل اور اعزاز احمد نے نئے امیگرنٹس کی رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن کا قیام اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سابق گریجویٹس کو ایوارڈز دینے کا اعلان کیا۔

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